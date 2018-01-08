В Хустском районе еще один школьник после колядования оказался в реанимации, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Это уже третий случай отравления алкоголем несовершеннолетних во время колядования на Рождество в Хустском районе.

Напомним, ночью 7 января в полицию города Хуст поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением. Один из юношей попал в реанимацию. Как установили правоохранители, эти 13-летние жители села Драгово отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

Не прошло и суток, как в селе произошел аналогичный случай. Там так же отравился алкоголем во время угощения на Рождество 13-летний парень. Ребенка в больницу доставила около 03:30 ночи 8 января «скорая» в бессознательном состоянии. Мальчик находится в реанимации Хустской больницы.

Как пояснил 19-летний товарищ пострадавшего, прибывший вместе с ним в больницу, парень во время колядования употреблял алкогольные напитки у знакомых.

Во всех трех случаях родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.

Правоохранители также предостерегают земляков: не разрешайте несовершеннолетним употреблять алкогольные напитки и ни в коем случае не потчуйте юных колядников алкоголем! Даже незначительная доза алкоголя для детского организма может привести к беде.