также в разделеПроисшествия
На Закарпатье двое школьников-колядников отравились алкоголем 61
В Краматорске юный пироман за месяц совершил 27 поджогов 42
В Запорожье избили мужчин, которые принесли куклу к храму 111
АТО: Боевики применяют запрещенные минометы, один военный ранен 34
На Черниговщине волчица напала на людей 70
АТО: Боевики применяют запрещенное вооружение, ранен военный 57
В Харькове пьяный волонтер погиб от взрыва гранаты 134
Боевики впервые за три стреляли на луганском направлении, ранен военный 33
В Мариуполе женщина стреляла по окнам жилого дома 75
Вспышка гепатита в Николаеве: госпитализированы 33 человека 136
В зоне АТО погиб украинский разведчик 188
В Днипре в ходе конфликта мужчина взорвал гранату 74
Сутки в зоне АТО: 6 обстрелов, ранены 2 военных 45
В зоне АТО в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военный 299
В поезде Запорожье–Киев произошло задымление 84
В Николаеве в результате пожара в квартире погибла семейная пара 74
Сутки в зоне АТО: 7 обстрелов, ранен 1 военный 46
На Львовщине перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек 58

В Хустском районе еще один школьник после колядования оказался в реанимации, сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Это уже третий случай отравления алкоголем несовершеннолетних во время колядования на Рождество в Хустском районе.  

Напомним, ночью 7 января в полицию города Хуст поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставлены двое подростков с тяжелым алкогольным отравлением. Один из юношей попал в реанимацию. Как установили правоохранители, эти 13-летние жители села Драгово отравились во время колядования алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

Не прошло и суток, как в селе произошел аналогичный случай. Там так же отравился алкоголем во время угощения на Рождество 13-летний парень. Ребенка в больницу доставила около 03:30 ночи 8 января «скорая» в бессознательном состоянии. Мальчик находится в реанимации Хустской больницы.

Как пояснил 19-летний товарищ пострадавшего, прибывший вместе с ним в больницу, парень во время колядования употреблял алкогольные напитки у знакомых.

Во всех трех случаях родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.

Правоохранители также предостерегают земляков: не разрешайте несовершеннолетним употреблять алкогольные напитки и ни в коем случае не потчуйте юных колядников алкоголем! Даже незначительная доза алкоголя для детского организма может привести к беде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги