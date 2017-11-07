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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжаловала в Апелляционном суде Киева постановления следственных судей Соломенского районного суда от 1 ноября этого года в уголовном производстве в так называемом «деле рюкзаков», которыми подозреваемым избраны меры пресечения в виде личных обязательств.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура считает указанные меры слишком мягкими и не соответствующими тяжести уголовного преступления и рискам, установленным во время досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Прокуроры САП будут  настаивать на своей позиции, изложенной в суде первой инстанции.

Напомним, 31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. 

В рамках расследования дела о закупке рюкзаков для МВД детективы НАБУ задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера Владимира Литвина.

1 ноября Соломенский райсуд Киева избрал сыну министра меру пресечения в виде личного обязательства. Чеботаря и Литвина также отпустили под личное обязательство.

 

 

 

 
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