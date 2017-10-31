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Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Информацию об этом «Украинской правде» подтвердил сам Аваков.

«Да, пришли к сыну с обысками», - сообщил он.

По информации издания, обыски проходят у сына Авакова Александра.

Отмечается, что обыски проходят в рамках расследования по рюкзакам, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года.

Напомним, Министерство внутренних дел Украины закупило рюкзаки по 3 тысячи гривен за штуку на общую сумму 14,5 миллионов грн.

В Министерстве внутренних дел отрицают наличие злоупотреблений при покупке рюкзаков для Национальной гвардии Украины.
ForUm

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