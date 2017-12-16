Исполком Общественного движения распространил заявление, касающееся задержания депутата Харьковского горсовета, участника Общественного движения «Украинский выбор ‒ Право народа» Андрея Лесика, назвав его очередным актом беспрецедентного политического давления на представителей оппозиционных сил и преследования инакомыслящих.

«Это еще один пример того, как власть расправляется с неугодными. Причем поводом для расправы становятся крайне сомнительные, «виртуальные» факты. И в то же время народ Украины видит, как раз за разом правосудие покрывает отдельных лиц и организованные группы лиц, совершающих самые страшные преступления, вплоть до убийств», - считают в «Украинском выборе».

«И для украинцев, и для зарубежных наблюдателей совершенно очевидно, что сегодня степень вины подозреваемых определяется прежде всего их политической позицией, а также мерой влияния и заинтересованности заокеанских хозяев Украины, силовой и медийной поддержкой. Такая ситуация в стране сформировалась при полном одобрении властей и правоохранительных органов. У нас есть основания для подобных утверждений: в Единый реестр досудебных расследований сведения о многочисленных случаях нападения на офисы нашего Движения, преследования его лидера, в том числе и угроз его физического уничтожения, вносили лишь после решения судов, обязывающих Нацполицию выполнять свои функции», - подчеркнули в Движении.

Исполком выразил уверенность, что задержание Андрея Лесика станет еще одним позорным случаем потакания властей Украины фашиствующим молодчикам и выслуживающимся провокаторам, которые за счет политической расправы над инакомыслящими стремятся усилить свое влияние, запугать законопослушных граждан.

«Общественное движение «Украинский выбор – Право народа» будет всеми силами отстаивать закон и справедливость, защищать конституционные права человека и гражданина, в том числе защищать гражданина Украины Андрея Лесика от преследования по политическим мотивам и отстаивать его право на правосудие», — подчеркивается в заявлении.

Накануне Киевский райсуд Харькова избрал в качестве меры пресечения для экс-депутата горсовета Андрея Лесика два месяца содержания в СИЗО без залога. Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.