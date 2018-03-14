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Передача Андрея Лесика под личное поручительство народного депутата Василия Нимченко демонстрирует, что даже в Украине можно отстоять и защитить конституционные права граждан. Об этом заявили в исполкоме Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Как известно, 7 марта Дзержинский районный суд г. Харькова отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии Андрея Лесика под стражу и передал его под личное поручительство народного депутата Украины, представителя Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» в «Оппозиционном блоке» Василия Нимченко.

В «Украинском выборе» дело Лесика считают ярким примером политического преследования, а обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины —  безосновательными.  

«Суд констатировал, что Андрей Лесик является депутатом Харьковского городского совета, ранее не был судим, а все открытые против него дела на данный момент либо закрыты, либо возвращены прокурору, и принял решение отклонить как необоснованное ходатайство старшего следователя следственного отдела Шевченковского отдела полиции ГУ Национальной полиции в Харьковской области об аресте Андрея Лесика и передать его под личное поручительство народного депутата Украины Василия Нимченко», — уточнили в исполкоме.

Сам факт принятия Дзержинским районным судом г. Харькова законного, политически незаангажированного решения свидетельствует о торжестве справедливости, отметили в «Украинском выборе».  

«Мы убеждены, что беспристрастное правосудие ― основа построения правового государства, в котором главными ценностями являются сила права и торжество закона. «Украинский выбор ― Право народа», несмотря на преследование наших сторонников и активистов, будет последовательно и системно отстаивать свои идеи: установление в Украине принципов демократии и свободы слова, народовластия, переход к федеративному устройству государства конституционным путем, развитие гражданского общества. Мы будем добиваться торжества закона и истины. Справедливое судебное решение ― это шаг к утверждению демократии и права в государстве Украина», — говорится в заявлении Движения.
ForUm

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