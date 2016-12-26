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В канун Нового года активисты общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» по всей стране провели благотворительные акции для детей.

Так, члены гуманитарной группы движения во Львовской области провели благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на подарки для детей – воспитанников интернатов Львовщины. На аукцион были выставлены поделки, изготовленные самими детьми. На вырученные средства были приобретены для детей с ограниченными возможностями.

В областном детском специализированном санатории и в доме малютки г. Каменец-Подольского состоялось празднование Дня святого Николая и благотворительные акции,  в Хмельницком представители «Украинского выбора» также организовали праздник для детей из дома малютки.

Члены Харьковской гуманитарной группы Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» посетили харьковский приют для детей «Гармония». Активисты группы во главе с Юрием Деркачем поздравили детей с праздником святого Николая и передали детям конфеты, игрушки и книжки.

Кроме того, глава территориального совета Общественного движения «Украинский выбор ― Право народа» в Николаевской области, депутат областного совета Максим Невенчанный подарил областной офтальмологической больнице необходимое оборудование для лазерной коррекции зрения.
ForUm

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