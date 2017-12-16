Верховная Рада не поддержит отставку Юрия Луценко с должности генерального прокурора Украины. Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Знаю точно, что Луценко Верховная Рада не отправит в отставку. Я убежден», – сказал он.

Также он назвал Луценко «прекрасным оратором». «Он очень убедителен, когда говорит», – подчеркнул Матиос.

При этом он отметил, что даже если Луценко и уйдет в отставку, то сам он (Матиос. - Ред.) не планирует (и в соответствии с законом, не может) занять его место.

«Есть одна существенная разница: военный прокурор служит по военному контракту и, по закону Украины, не может быть генеральным прокурором», – пояснил он и отметил, что во время войны уволить его с занимаемой сейчас должности не могут.

«У меня 5-летний контракт, мне еще два года под погонами. Разве что там есть исчерпывающий перечень, связанный со здоровьем. Никогда не позавидую ни одному человеку, который придет на эту должность (генпрокурора, – ред.). Прошу Бога, чтобы меня миновала сия чаша», – сказал он.

Напомним, несколько дней назад Юрий Луценко заявил, что готов уйти в отставку, однако считает, что его пребывание на должности генпрокурора сейчас является полезным для страны.

Вместе с тем он отметил, что в последнее время на него началась массированная атака. Также он надеется, что «весной 2018 года сможет отдохнуть».