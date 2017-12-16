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После завершения в конце декабря двухлетнего мандата временного члена Совета Безопасности ООН, Украина продолжит активно продвигать инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом заявил в пятницу в Нью-Йорке министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-брифинга в штаб-квартире ООН, сообщает Укринформ.

«Я конечно буду обсуждать это с Генеральным секретарем и моими коллегами», - отметил Климкин.

Как подчеркнул министр, Украина сейчас имеет абсолютно схожую позицию с Соединенными Штатами, странами Нормандского формата - Германией, Францией, которые представляют Европейский Союз, «и мы должны давить на Россию дальше в плане санкций, солидарности, дополнительных инструментов».

Он также сообщил, что уже провел встречи со многими членами Совета Безопасности, которые были осведомлены о нынешней ситуации, а также о намерениях РФ «установить российский протекторат на оккупированном Донбассе». Кроме того, министр отметил, что россияне пытаются создать впечатление, что миссия ООН будет чем-то вроде «оккупационной администрации».

«Мой ответ на это такой: оккупационная администрация там уже существует. Нам нужна реальная миссия, которая будет покрывать всю территорию оккупированного Донбасса, неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы, к тому же, безусловно, будет иметь крепкий и мощный мандат по разоружению, сдерживанию, реального отвода войск, включая русские силы и все виды вооружения, а также, конечно, готовить Донбасс к предстоящим выборам», - отметил министр.

По его словам, формула очень проста: Россия выходит, международные силы заходят.

«Но проблема лишь в России, которая хочет оставить ситуацию такой, как она есть, а также продолжать использовать Донбасс – о котором она вообще не заботится – как инструмент для дальнейшей дестабилизации Украины и Европы», - отметил министр.

Глава МИД Украины подчеркнул, что альтернативой для миротворческой миссии ООН на Донбассе может быть только замораживание ситуации на российских условиях.

«И это будет бомбой замедленного действия - не только для нас, для Украины, но и для всех», - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.  

Президент Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».
ForUm

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