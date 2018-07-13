О том, как харьковская община совместно с представителями городского и областного советов отстаивают права граждан и выводят на чистую воду нечистых на руку дельцов, в комментарии NewsOne рассказал Андрей Лесик, депутат VI и VII созывов Харьковского горсовета.

По словам Лесика, вопрос, с которым жители одного из домов Харькова обратились к нему как к депутату, не новый — еще в 2013 году один из жильцов дома, имея доступ к технической документации, попросту присвоил места общего пользования в жилищном комплексе, незаконно приватизировав их.

«В 2013 году мы с жителями дома обратились к мэру Харькова Геннадию Адольфовичу Кернесу, после чего этот нечистый на руку жилец вернул громаде порядка 600 метров мест общего пользования. Среди них были, например, приватизированные парковочные места, одно из которых не давало возможности подъехать к пожарному гидранту, а другое, также незаконно оформленное на одного из собственников, — мешало выезду со двора», — сказал Лесик.

Он также сообщил о своей недавней встрече с Геннадием Кернесом, который поддержал инициативу жильцов по дальнейшему отстаиванию их права вернуть в общее пользование незаконно отчужденные территории.

«Мы нашли компромисс, и уже в понедельник 16 июля в 9:30 утра в Апелляционном суде состоится слушание. Я уверен, что справедливость восторжествует! А люди должны понимать, что мошенническим путем можно оформить право собственности где угодно, но только не в Харькове. Хочу поблагодарить харьковского городского главу за то, что он в который раз поддержал граждан и не позволил произволу в Харькове продолжаться. Я уверен, что человек, который злоупотреблял добротой городского головы, понесет полную ответственность. И если в первый раз его простили, то теперь мы будем ходатайствовать об открытии уголовного дела», — рассказал о подробностях конфликта Андрей Лесик.

Нардеп также добавил, что в незаконно приватизированных подвалах находятся коммуникации по обслуживанию дома, и их приватизация и продажа противоречит законодательству.

«Я уверен, что совместными усилиями мы вернем в собственность жильцов места общего пользования. Хочу напомнить. По этому вопросу я также общался с генеральным директором Толмачевым Николаем Григорьевичем, он полностью на стороне жителей дома и всячески поддерживает инициативу. Считаю, что совместными усилиями громады, харьковского городского головы и Харьковского облсовета мы добьемся результата, и помещения, которые были незаконно отчуждены, вернутся в пользование жителей дома», — подытожил Андрей Лесик.