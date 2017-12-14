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Семья олигарха и народного депутата Сергея Таруты владеет землей в скандальном кооперативе «Южный» в Конча-Заспе. Соседями семьи нардепа является одиозный сын экс-премьера Николая Азарова и не менее одиозный экс-регионал Григорий Смитюх. Об этом говорится в расследовании журналистов издания 1news.  

По данным издания, среди учредителей кооператива «Южный» по состоянию на 13 декабря 2017 значатся родная дочь и племянницы Сергея Таруты Екатерина, Ирина и Анна.

Одним из соседей семьи Таруты является Григорий Смитюх, который публично на сцене «антимайдана» попросил у российского президента Владимира Путина «помощи».  

Еще один – сын экс-премьера Николая Азарова – Алексей. Отметим, сам Азаров находится в Москве. Одними из основателей «Южного» являются сыновья бывшего министра финансов Федора Ярошенко. Владеет участками и сын экс-министра юстиции Януковиче Александра Лавриновича Максим.

Отметим, летом 2010 года журналист, а ныне нардеп Татьяна Чорновил написала для издания «Украинская правда» материал под названием «Межигорье Азарова». В нем шла речь о том, как премьер-министр Николай Азаров и близкие к нему чиновники смогли захватить почти 12 гектаров в Конча-Заспе. Афера проводилась для общества «Коллектив застройщиков Харьковского района Киева «Южный».

Напомним, племянницы Таруты являются дочерьми его брата Александра, вместе с которым они ведут бизнес, на него записана часть имущества нардепа, а во времена возглавления Сергеем Тарутой Донецкой области его брат даже выиграл тендер на строительство защитной стены на границе с Россией.
ForUm

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