Организатора убийства совладельца столичного мебельного гипермаркета «4Room» в Киеве стараются освободить известный нардеп, будущий кандидат в президенты Сергей Тарута, а также бывший омбудсмен времен президентства Януковича Валерия Лутковская.

Об этом говорится в статье сайта «Комментарии».

В статье напомнили о жестком убийстве девятилетней давности, когда два киллера расстреляли совладельца мебельного гипермаркета «4Room» Шабаба Алояна и двух его охранников-сотрудников милиции.

«Редкий случай – правоохранительным органам удалось не только словить киллера, но и доказать в суде вину заказчика. Мераб Суслов, которого в августе 2010 года арестовали в России, лишили гражданства и выдали Украине. После более чем трех лет следствия и суда он был признан организатором и заказчиком преступления. В результате Мераб Суслов получил пожизненный срок. Также пожизненно осужден и непосредственный киллер — Давид Батикян… Однако такой, казалось бы, однозначный вердикт не мешает целой группе известных политиков и общественных деятелей пытаться освободить Мераба Суслова из тюрьмы.», - говорится в статье.

Журналисты опубликовали письмо Валерии Лутковской руководству Бердичевской колонии УВП №70, в котором та в качестве адвоката требует перевести Мераба Суслова, отбывающего пожизненное заключение, под наблюдение докторов.

Также помимо Лутковской на заседания Верховного суда регулярно приходят нардеп Сергей Тарута, которого в сентябре партия «Основа» выдвинула своим кандидатов в президенты Украины.

На видео, опубликованном в статье, слышны слова Таруты о том, что он пребывает «внутри процесса». «Что означает данная фраза – не совсем понятна», - отмечают журналисты: «То ли речь идет о давней дружбе Таруты с Сусловым, то ли он пытается взять под контроль мебельный гипермаркет «4Room».

Помимо Таруты и Лутковской на видео также можно увидеть известного харьковского правозащитника Евгения Захарова, которого связывают с руководством МВД (в 2014 году Захаров стал председателем Экспертного совета по реформированию милиции при МВД Украины, созданного по поручению главы МВД Арсена Авакова).

«Суды по Мерабу Суслову (в Верховном Суде рассматривается одновременно два отдельных иска) идут больше года с завидной частотой – практически каждую неделю. Такая активность может означать, что заказчика одного из самых резонансных убийств все-таки попытаются освободить. Учитывая наличие такой политической «крыши» в виде кандидата в президенты Таруты, Мераб Суслов, просидевший в Бердичевской колонии уже 5 лет, вполне может рассчитывать на успех», - говорится в материале.