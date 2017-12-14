Президент России Владимир Путин заявил, что Польше следует забыть об авиакатастрофе в Смоленске, в которой погиб польский президент с супругой и другими политиками.

Об этом он сказал на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста, когда в России будет проведено расследование причин катастрофы самолета и возможная причастность к тому самому Путина или его окружения.

Российский президент заявил, что «устал от этого блефа» и его причастность к данной трагедии – «чушь», сообщает Украинская правда.

«Если взрывы на борту, как говорят некоторые эксперты, то это претензия к Польше. Ведь самолет вылетел из Варшавы, значит, ищите у себя, кто у вас там заложил взрывчатку», - заявил Путин.

«Во-вторых, не было там никакой взрывчатки, были же проведены экспертизы. Не надо накручивать на голом месте», - добавил он.

По его словам, полякам стоит научиться «относиться к трагедии как к трагедии», а не приплетать политику и усложнять российско-польские отношения.

«Хотите усложнить российско-польские отношения, чтобы поднять чьи-то там рейтинги в Польше? Переверните уже эту страницу, повзрослейте, наконец», - заявил российский президент.

Путин добавил, что России ничего не надо от Польши, при этом сами поляки «много потеряли» от того, что поддерживают международные санкции против РФ.

Ранее в правительстве Польши заявляли, что готовят жалобу в Международный Суд ООН через российское расследование по делу Смоленской катастрофы и из-за отказа России возвращать обломки самолета ТУ-154М.

Лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту — президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, а также члены экипажа — погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет опубликовал отчет об итогах технического расследования. Непосредственной причиной крушения было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и комиссией Миллера и создали вторую комиссию.

В седьмую годовщину трагедии под Смоленском, вторая по счету польская комиссия по расследованию катастрофы распространила материалы своей работы, в которых вину за произошедшее возложила на российских авиадиспетчеров.