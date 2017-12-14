Президент России Владимир Путин заявил, что он не против установления международного контроля на Донбассе, но ратует за прямые переговоры Киева и боевиков. Об этом Путин заявил на ежегодной пресс-конференции.



Путин напомнил, что Россия внесла в Совет безопасности ООН резолюцию, касающуюся миротворческой миссии на Донбассе.

«Мы внесли проект соответствующей резолюции, что должны появиться силы ООН, которые возьмут под защиту сотрудников ОБСЕ. После этого госпожа Меркель (федеральный канцлер Германии Ангела Меркель – Ред.) мне по телефону сказала: «Почему только на границе, на линии разделения? Сотрудники ОБСЕ ведь перемещаются по всей территории Донбасса, согласись пожалуйста, чтобы они были под охраной везде, где бы они не появлялись, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной, вот в этой части границы». Я подумал и сказал: «Да, ты права», и мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию», - рассказал он, сообщает УНИАН.

«Сейчас выясняется, что и этого недостаточно, что по сути все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого, но для этого киевским властям необходимо договариваться с самим Донбассом», - заявил Путин.

Напомним, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина, Соединенные Штаты Америки и Федеративная республика Германия имеют фактически готовый проект резолюции относительно миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе.

По итогам встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером 13 ноября помощник президента России Владислав Сурков назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.

В свою очередь США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса.

Президент Петр Порошенко исключает согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».