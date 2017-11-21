Народный депутат, олигарх Сергей Тарута решил, что от сочетания бизнеса и политики улучшится инвестиционная привлекательность Украины. Об этом Тарута заявил на бизнес-форуме, пишет издание 1news.

«Если украинский бизнес будет более политически активным, то мы сможем перезагрузить политическую систему, что приведет к быстрым позитивных изменениям в стране и повысит инвестиционную привлекательность страны», - сказал Тарута.

Отметим, Тарута является хорошим примером сочетания бизнеса и политики. В 2014 году, когда Тарута занимал должность председателя Донецкой ОГА, он был «политически активным» бизнесменом. Так, Тарута лоббировал компанию своего брата на тендере на строительство фортификационных сооружений в Донецкой области, который и выиграл его родной брат Александр.

Согласно данным с бизнес-поисковой системы YouControl, Александр Тарута руководит компанию «Азовинтекс». Он владеет 50% компании на пару с братом. Компания занимается промышленным и гражданским строительством, проектными работами, производством бетонов и железобетонных конструкций, предоставляет транспортные услуги, занимается разработкой нерудных месторождений и производством щебня, металлических конструкций, внешнеэкономической деятельностью.

Братья Таруты также делят между собой и другие компании из орбиты группы «Индустриальный союз Донбасса», и вообще очень близки друг к другу. Например, известно, что Сергей Тарута ездит на автомобиле Mersedes, зарегистрированном на брата. Поэтому, пролоббировав компанию брата на тендере для строительства фортификационных сооружений, Тарута преследовал собственный интерес.

Однако проект был полностью провален.

Издание также напоминает, что свои основные доходы Тарута нажил именно тогда, когда «был политически активным», а именно - во времена президентства Януковича. Так, в 2010 году его состояние оценивалось в 532 млн долл, а уже в 2011-м он стал официальным долларовым миллиардером с суммой в 2 млрд 126 млн долларов. По темпам роста капиталов Тарута может соперничать с наиболее «политически активным» бизнесеменом тех времен - Александром Януковичем.