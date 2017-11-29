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Народный депутат Украины Сергей Тарута в 2017 году зарегистрировал только семь законопроектов, однако ни один из них не стал законом. Соответствующие данные содержатся на сайте Верховной Рады Украины, сообщает издание 1news.

«Анализируя законотворческую деятельность нардепа за 2017 года, напрашивается вывод о его малоэффективности. Ни один из его законопроектов не стал законом, а единственный, написанный собственноручно, касается запрета на рекламу, благодаря которой он продвигает свой политический проект», - отмечает издание.

Стоит напомнить, что Тарута был избран в парламент по мажоритарному округу в городе Мариуполь. Однако, законопроекты никоим образом не касаются его округа.

Единственный авторский законопроект Таруты касается запрета размещения рекламы на памятниках национального или местного значения. Депутат, который завесил своими бордами чуть ли не каждый перекресток, утверждает, что «рекламодатели, которые все это время в погоне за прибылями и, пренебрегая правом жителей и гостей городов на комфортную жизнь, заполонили все доступное пространство рекламными средствами и наружной рекламой».

Остальные законопроекты депутата поданы им в соавторстве. Один из них даже не смог пройти проверку комитета по борьбе с коррупцией. «Нормы законопроекта «имеют коррупциогенные риски, поскольку могут быть использованы с целью уклонения от налогов, вывода капитала, финансовых сделок коррупционного содержания», - говорится в заключении комитета.

«Подытоживая анализ законотворческой деятельности нардепа-предпринимателя Сергея Таруты, хочется отметить очень низкий уровень их подготовки. Кроме того, прослеживается значительное снижение активности депутата: если в 2015 году нардеп участвовал в разработке 21 законопроекта, то в 2017 - только 7-ми. В законотворческой деятельности Таруты часто прослеживается бессистемность и выборочный характер. Все это приводит к тому, что Сергея Таруту можно отнести к тем нардепам, которые показывают крайне низкую активность на своей основной работе», - отмечают журналисты издания.
ForUm

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