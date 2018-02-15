Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание на Ярославовом Валу в Киеве, в котором расположен офис депутата Сергея Таруты.

Эту информацию подтвердил представитель Нацполиции Ярослав Тракало, пишет Украинская правда.

«Сегодня ночью в Шевченковском районе неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом вблизи приемной депутата Таруты. По предварительной информации, это дизтопливо», - отметил он.

По его словам, на место выезжала полиция.

По факту инцидента в Едрей внесены сведения и квалифицированы по 296 статье - хулиганство.

В то же время источники издания сообщают, что также бутылка с зажигательной смесью была брошена и в дом в Голосеевском районе, где проживает Тарута.

В полиции эту информацию пока не подтвердили.

В пресс-службе Таруты подчеркнули, что бутылка была брошена в дом Таруты и отметили, что соответствующее заявление в полицию готовится.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Тарута считает инцидент «актом грубого давления со стороны тех, кого пугает его политическая деятельность, направленная на слом коррумпированной системы».