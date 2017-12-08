Финансовые компании, связанные с народным депутатом Сергеем Тарутой, засветились в многочисленных преступных схемах, которые касаются финансовых махинаций с ценными бумагами и мошенничества. Об этом говорится в материале на сайте 1News.

Журналисты приводят несколько примеров судебных решений, где фигурируют страховые компании нардепа СК «Актив-Гарант» и «Кремень». В материалах следствия говорится, что страховщики использовали различные мошеннические схемы для выманивания денег у населения.

Также в материале говорится о том, что компании Таруты незаконным образом участвуют и в игре на финансовом рынке. Через фирму «Альтера Эссет Менеджмент» депутату принадлежит 10% в ОАО «Финансовая биржа «Иннэкс».

В решении Печерского суда Киева от 14 ноября 2017 говорится, что в досудебном расследовании удалось раскрыть преступную схему, целью которой был «черный обнал». Отмечается, что установлена ​​группа лиц, которая используя ряд подконтрольных предприятий, совершившила незаконные манипулятивные действия с ценными бумагами на фондовой бирже «Иннэкс».

«Ценные бумаги, стоимость которых «искусственно» завышена в десятки раз, используются организаторами преступной деятельности для совершения финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, операции по которым направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств», - говорится в материалах расследования.

В общем, следователи выяснили, что группа лиц в период 2016-2017 гг. вступили в сговор с должностными лицами фондовой биржи «Иннэкс» для отмывания денежных средств и «обнала».

«Поскольку экс-глава Донецкой ОГА и когда-то участник списка «Форбс Украина» связан с указанными компаниям крайне сложной цепью, то напрямую доказать его преступные действия по уголовным делам трудно. Однако считать Таруту человеком, который не знает, какую деятельность проводят предприятия, в которых он является акционером, тоже было бы глупо. Поэтому, несмотря на достаточно богатую судебную историю страховых и фондовых компаний, связанных с ним, можно утвердительно заявить, что Тарута косвенно способствует незаконной деятельности и уклонению от уплаты налогов», - говорится в материале.

Напомним, когда-то влиятельный олигарх, а сейчас нардеп Сергей Тарута в 2017 году объявил о создании партии «Основа», которая осенью развернула серьезную рекламную кампанию по всей стране. Кроме этого, Тарута начал ездить в Вашингтон, где критикует действующую власть Украины. В связи с этим даже возник скандал после фейковых слушаний в Конгрессе. Кроме того, структуры Таруты задолжали украинским банкам около 2,5 млрд грн, которые НБУ требует вернуть.