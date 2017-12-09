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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз урожая зерновых в 2017 году на 0,3 млн тонн – до 62,3 млн тонн. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным расчетам в 2017 году производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе ожидается в пределах 62,3 млн тонн при урожайности 42,8 ц/га», - говорится в сообщении.

Обследование посевов озимых зерновых культур под урожай 2018 показывает, что из посеянных 6,9 млн га всходы получены на площади 6,8 млн га (98% к посеянной), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии – 5,6 млн га (83%), в слабом и сжиженном состоянии – 1,2 млн га (17%). По подсчетам около 113,6 тыс. га или 2% посевов не взошли.

Кроме того, всходы озимого рапса из посеянных 868,8 тыс. га получены на площади 847,6 тыс. га (98% к посеянной), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 744,9 тыс. га (88%), в слабом и сжиженном состоянии - 101,6 тыс. га (12%), погибло 1,1 тыс. гектаров. По подсчетам почти 21,2 тыс. га или 2% посева не взошли.

Дальнейшее состояние посевов будет зависеть от благоприятности погодных условий перезимовки озимых.

Напомним, по состоянию на 25 октября по итогам сбора кукурузы с площади 2,5 млн га или 55%, Минагрополитики уточнило свой предыдущий прогноз урожая на уровне 62 млн тонн.
ForUm

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