Служба безопасности Украины допросила бывшего руководителя департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Анну Соломатину по делу о возможных фальсификациях проверок электронных деклараций. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката Соломатиной Богдана Яворского.

«Вчера (7 декабря) был допрос», - сказал он.

Яворский отметил, что по состоянию на пятницу СБУ не предоставила охрану Соломатиной.

По его мнению, подобные заявления должны рассматриваться в первую очередь, поскольку речь идет о безопасности человека.

Напомним, бывший руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Кроме того, она заявила, что большинство деклараций, которые проверяет НАПК, принадлежат главам сельских советов, которые имеют минимальные доходы, и не проверяет декларации топ-чиновников.

В то же время в НАПК заявили, что информация, распространенная Соломатиной, является недостоверной. По данным агентства Соломатина была уволена из НАПК 31 октября 2017 года.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.

Позже уголовное производство по фактам, обнародованным Соломатиной, передали Службе безопасности Украины.