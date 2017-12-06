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Первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Дина Пимахова подала заявление об отпуске, которое было удовлетворено, сообщает пресс-служба ГМС.

«Согласно заявлению, отпуск необходим в связи с необходимостью улучшения состояния здоровья, которое ухудшилось из-за ситуации с попыткой передачи ей взятки агентом Национального антикоррупционного бюро и последующими следственными действиями СБУ и Генеральной. прокуратуры», – говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Сытник также заявил, что все операции НАБУ под прикрытием сорваны.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко считает, что агенты НАБУ работают нелегально
ForUm

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