также в разделеПолитика
Луценко: Мы знаем следующего, кто будет планировать расшатывание ситуации в Украине 54
Луценко заявляет, что через 24 часа Саакашвили получит подозрение 37
Луценко не поехал в США из-за Саакашвили 29
В Грузии надеются, что Украина обеспечит физическую защиту Саакашвили 31
Против мешавших задержать Саакашвили депутатов завели уголовное дело 67
Аваков призвал Саакашвили не провоцировать кровь и столкновения 53
Луценко: Речь об экстрадиции Саакашвили сейчас не идет 24
В Представительстве ЕС отреагировали на задержание Саакашвили 164
Луценко: Спецслужбы сорвали «русскую зиму» в Киеве 212
Саакашвили выпустили из авто силовиков 116
«Врагу не пожелаешь»: В Кремле прокомментировали ситуацию с Саакашвили 95
Саакашвили подозревают в содействии преступной организации 97
Под домом Саакашвили начались потасовки 70
Саакашвили вручили подозрение и вывели из квартиры 95
К Саакашвили пришли с обыском, он выбежал на крышу 255
Волкер и Сурков могут еще раз встретиться в этом году 29
Завтра Рада заслушает глав силовых ведомств в закрытом режиме 29
Ващиковский: Польша долго проявляла «ангельское терпение» к Украине 2430

Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко сообщил.

«Генеральная прокуратура Украины подготовила и передала председателю Национальной полиции Украины Сергею Князеву постановление об объявлении в розыск Михаила Саакашвили, который сбежал из-под стражи во время транспортировки его на допрос в СБУ», – отметил он.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги