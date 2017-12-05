Экс-главу Одесской ОГА, лидера партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили должен подчиниться требованиям закона и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения. Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Любой конфликт имеет только законный путь разрешения - пока не будет решения суда - все происходящее не найдет решения», – отметил он.

По мнению Авакова, Саакашвили «обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предъявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения».

Как ранее сообщал ForUm, сегодня утром правоохранители провели обыск в квартире экс-главы Одесской ОГА, лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.