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Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины  «О Государственной специальной службе транспорта», которым подчинила спецслужбу транспорта Минобороны вместо Министерства инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента.

«Законом Государственная специальная служба транспорта переподчинена от Министерства инфраструктуры в систему Министерства обороны. Это позволит оптимизировать составляющие сектора безопасности и обороны Украины, повысить эффективность планирования их применения, а также обеспечить рациональное использование бюджетных средств, предусмотренных для обеспечения обороноспособности государства», - говорится в сообщении.

Согласно закону, «Госспецслужба транспорта является специализированным военным формированиям, которое входит в систему Министерства обороны Украины, предназначенным для обеспечения устойчивого функционирования транспорта в мирное время и в особый период».

Законом также уточнена структура спецслужбы, правовые основы ее деятельности, порядок определения предельной численности личного состава органа управления, порядок назначения руководителя указанного органа управления и его заместителей, а также порядок определения мест расположения на территории Украины всех структурных подразделений спецслужбы.

Так, общая численность спецслужбы транспорта составит 5 тыс. человек, в том числе 4600 военнослужащих.

Законом внесены ряд изменений в законы Украины «О Государственной специальной службе транспорта», «О воинской обязанности и военной службе» и «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Расходы, связанные с реализацией положений Закона, будут осуществляться в пределах расходов, предусмотренных госбюджетом Украины на соответствующий год для Министерства инфраструктуры и Министерства обороны, и других источников, не запрещенных законодательством.

 
ForUm

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