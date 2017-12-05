Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина недостаточно сделала для венгерского меньшинства, но сейчас есть шанс это исправить.

Об этом он заявил в видеоблоге на своем канале в YouTube по итогам поездки на Закарпатье, передает Европейская правда.

«Должны признать, что недостаточно сделали для венгерской общины. Но сейчас как раз есть шанс это наверстать», - подчеркнул Климкин.

Он раскритиковал действующую методику обучения, которая, по его словам, не поощряет детей венгерской общины к изучению украинского языка.

«Нет учителей, нет учебников, нет того пространства общения», - отметил министр, добавив, что в венгерской меньшинстве хорошо понимают, что «без украинского языка пути вперед нет».

«Венгерская община - это неотъемлемая часть Украины... Когда иногда читаешь в социальных сетях, венгры – контрабандисты или сепаратисты – это полная бредятина. Просто должны работать», - добавил министр.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об образовании», которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

25 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал закон. 27 сентября документ был опубликован в официальной прессе. 28 сентября он вступил в силу.

Новую редакцию закона раскритиковали Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Молдова, Венгрия, Греция и Россия.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. Выводы ожидаются в декабре.