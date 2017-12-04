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В Генеральную прокуратуру приглашены на допрос агенты Национального антикоррупционного бюро Екатерина Сикорская и Сергей Титенков. Об этом заявил спикер ГПУ Андрей Лысенко, сообщается на странице ведомства в Facebook.

«В Генеральную прокуратуру приглашены на допрос агенты НАБУ Екатерина Сикорская и Сергей Титенков, которые фигурируют в уголовном производстве по факту провокации взятки сотруднику ГМС», – отметил он.

По словам Лысенко, в ходе допроса будет выясняться, как агенты были назначены на эти должности, если они не проходили открытый конкурс, как этого требует закон о НАБУ.

Также он подчеркнул, что есть вопросы относительно наличия у Титенкова и Сикорской допусков к государственной тайне.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.

Сытник также заявил, что все операции НАБУ под прикрытием сорваны.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко считает, что агенты НАБУ работают нелегально
ForUm

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