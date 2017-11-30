Седьмой сезон сериала «Сваты» сниматься не будет. Об этом говорится в заявлении студии «Квартал 95».

«Запрет 6 сезонов сериала «Сваты», которые были отсняты в период с 2008 по 2013 годы, - это абсурдное решение, которое противоречит здравому смыслу. Его единственная цель - отвлечь внимание общества от острых актуальных проблем: война на востоке, экономический и политический кризис в стране, ухудшение уровня жизни», – говорится в сообщении.

Студия считает, что спекуляции на псевдопатриотическую тему в адрес «Сватов» безосновательны. «Студия «Квартал 95» неоднократно заявляла о своей гражданской позиции, мы - за свободную и независимую Украину, в которой отстаивают гражданские права и демократические свободы. Но не нарушают их», – подчеркнули в «Квартал 95».

«Сваты» - это украинский сериал, который снимался в нашей стране, давал работу сотням украинских кинематографистов, пополнял государственный бюджет Украины. Мы настаиваем на том, что это украинский продукт, вопреки высказываниям некоторых государственных чиновников от кино. Это сериал, который награжден многочисленными профессиональными премиями в Украине и мире - 12 премий «Телетриумф», награды «Телезвезда», участие в престижных международных фестивалях, высокие рейтинги. Это сериал, который популярен во всем мире, который продвигает Украину на международной арене», – заявили в студии.

«Это сериал, который любят миллионы людей. Именно они ждали от нас продолжения «Сватов». Но пока его не будет. «Квартал 95» всегда работал и работает в правовом поле. Мы будем отстаивать наши права в международных судебных инстанциях, пока не будет сформирована четкая и прозрачная система регуляции кинематографической и телевизионной отраслей в Украине. Кто и на каком основании принимает решение о том, кого вносить в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины? Кто принимает решение об отзыве прокатных удостоверений? Почему в этой схеме прослеживается избирательный подход? В Минкульте, СБУ, Нацсовет и СНБО нет ответов на эти вопросы. Есть только «черный» список, в котором завтра может оказаться любой. Этим списком удобно манипулировать, используя его в недобросовестной конкурентной борьбе или в политической игре», – сказано в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».

28 ноября Добронравов внесен Министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».