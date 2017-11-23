Госкино отреагирует на запрет въезда Службой безопасности Украины звезде украинского сериала «Сваты» - российскому актеру Федору Добронравову, как только получит соответствующие документы Министерства культуры.

Об этом заявил первый заместитель председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Сергей Неретин, сообщает Укринформ.

«Пока Госкино не имеет оснований запретить показ сериала «Сваты». Мы будем на это реагировать, но только после того, как к нам поступят официальные бумаги от Минкультуры, которое формирует список лиц, запрещенных к въезду на основании документа СБУ. Это чисто бюрократический процесс - СБУ должна направить соответствующий документ в Минкультуры, а Минкультуры - к нам. На основании официальных документов мы начинаем реагировать. То есть, мы действуем исключительно в поле действующего законодательства. Как только к нам поступит этот документ - это может произойти сегодня, завтра, послезавтра, - мы будем отзывать прокатное удостоверение на сериал», - сказал Неретин.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову.