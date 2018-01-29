Окружной административный суд Киева отказал обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Киноквартал» (студия «Квартал 95») в удовлетворении искового заявления, касающегося запрета на трансляцию сериала «Сваты» с участием российского актера Федора Добронравова. Об этом говорится в решении суда от 17 января.

«Окружной административный суд города Киева постановил: в удовлетворении заявления об обеспечении иска общества с ограниченной ответственностью «Киноквартал» отказать», - отмечается в определении.

Ранее в суд поступил иск ООО «Киноквартал» к Службе безопасности Украины, Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино о признании противоправными и отмене ряда решений и постановлений.

Истец просил признать противоправными действия СБУ и отменить ее постановление от 21 ноября 2017 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года, а также отменить приказ Министерства культуры Украины о внесении этого гражданина РФ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности; признать противоправным и отменить приказ Госагентства Украины по вопросам кино (Госкино) об отмене государственной регистрации фильмов от 29 ноября 2017 года в части отмены государственной регистрации и признания недействительным государственного свидетельства на право распространения и демонстрации фильмов.

Кроме того, истец подал заявление об обеспечении иска путем приостановления действия приказа Госкино «Об отмене государственной регистрации фильмов» от 29.11.2017 года в части отмены государственной регистрации и признания недействительным государственного свидетельства на право распространения и демонстрации фильмов.

В начале января стало известно, что Окружной административный суд города Киева открыл производство в деле по иску телекомпании «Студия 1+1» к Министерству культуры Украины и Государственному агентству Украины по вопросам кино. Канал просил суд признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры Украины о включении российского актера Федора Добронравова, который сыграл в сериале «Сваты», в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.

Судебное заседание состоится 15 февраля.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».

28 ноября 2017 Добронравов внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

29 ноября Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».