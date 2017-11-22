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Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову.

Об этом сообщила спикер ведомства Елена Гитлянская.

«Сотрудники спецслужбы задокументировали, что россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией», - написала она в  Facebook.

Правоохранители также зафиксировали многочисленные посещения Добронравовым временно аннексированного полуострова с нарушением порядка, установленного Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины».

 
ForUm

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