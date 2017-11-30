Снижение скорости движения автотранспорта до 50 км/ч в городах и селах не будет повсеместным. Так говорят в Департаменте патрульной полиции после анонсирования этой нормы Правил дорожного движения (ПДД), которая вступает в силу с 1 января 2018 г. Но ездить быстрее можно будет только там, где установят специальные разрешающие знаки. За превышение разрешенной скорости — штраф 255 грн. В то же время юристы утверждают: норма не будет работать, так как на сегодня нет правового механизма контроля скорости движения автомобиля.

Где можно

Власти уже назвали норму ПДД, позволяющую увеличить скорость движения на отдельных участках дорог.

«Это пункт 12.8, который предусматривает, что в тех местах, где это безопасно, органы местного самоуправления по согласованию с полицией могут устанавливать знаки, разрешающие более высокую скорость движения», — разъяснил нам замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Как пример, он назвал проспекты Бажана и Победы в Киеве, где по 6—8 полос движения, есть разделительная полоса и отбойники.

Также поднят вопрос о снижении вдвое величины «бонусных» 20 км/ч, за которые не штрафуют. Соответствующая норма содержится в законопроекте №7286, но он даже не включен в повестку дня Рады. По словам спикера МВД Артема Шевченко, в первой половине 2018 г. таки наладят автоматическую фотовидеофиксацию, если в госбюджете будет достаточно средств.

Водители и контроль

Водители поддерживают ограничение скорости движения, но не везде, а там, где это необходимо: в центре города, на улицах в спальных районах.

«Теперь лихачи, сбившие пешехода, автоматически становятся виноватыми, если окажется, что они превысили скорость 50 км/ч, это заставит их ездить осторожнее», — уверен водитель с 15-летним стажем Владислав Калиновский.

А вот Владимир Стамескин (30 лет за рулем) напомнил, что ПДД и так предусматривают право на выбор безопасной скорости движения под ответственность водителя: «Из-за тех, кто не умеет ездить, всех заставят тащиться в тянучках, жечь топливо, загрязнять города».

Но похоже, что до штрафов нарушителям дойдет не скоро.

«Нам не выдают приборы для определения скорости автомобилей, поэтому мы ее никак не контролируем во время патрулирования, — признался «Сегодня» полицейский Константин С. — Начальство говорит, что суд признал в 2010 г. приборы ручной и полуавтоматической фиксации скорости незаконными из-за возможности несанкционированного вмешательства. Поэтому доказать, что водитель нарушил, и наказать его за это, мы сейчас не можем».

Впрочем, как сообщил нам Билошицкий, в Нацполиции уже готовят законопроект, который эти приборы узаконит.

«Не надо штрафовать кого попало»

Юристы говорят, что пока штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме («письма счастья») — вне правового поля. Хотя изменение в Админкодекс, внесенное в 2015 году, возлагает ответственность за нарушение ПДД на собственника транспорта.

Как разъяснил нам адвокат Вадим Володарский, Конституционный суд Украины признал неконституционным это положение — законом предусмотрена персональная ответственность за любое нарушение.

«Отвечать должен тот, кто был за рулем, а не владелец автомобиля. Пока у нас не станет технически возможным определить личность нарушителя, о штрафах в автоматическом режиме не может быть и речи», — утверждает Володарский.

Юрист Владимир Столитний привел в качестве примера Германию, где камера снимает лицо того, кто был за рулем в момент нарушения.

«Но такое оборудование стоит намного дороже, чем оборудование, фотографирующее номер транспортного средства сзади, которое хотят применять в Украине», — констатировал юрист.

Александр Панченко, Игорь Серов, «Сегодня»