Российский актер Федор Добронравов внесен в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.

Обновленный перечень опубликовало Министерство культуры.

«Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины» внесены изменения в Закон «О кинематографии», которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Указанный перечень составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, опубликован на сайте Минкульта.

Добронравов включен в перечень 28 ноября.

Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову. Он является звездой украинского сериала «Сваты».