Только последовательная власть может вести за собой общество с его различными, часто противоположными, позициями и мнениями

СБУ запретило «Сватов», и, конечно, сразу проявились категорические сторонники и такие же критики этого решения. Ситуация, к сожалению, уже привычная, сегодня украинское общество ожесточенно спорит практически по любому более-менее серьезному вопросу.

Но являются ли «Сваты» таким вопросом? Кажется, если бы известный на всю Украину Владимир Зеленский промолчал, то полемика вокруг «Сватов» быстро заглохла бы, потому что подобный запрет уже не первый, да и темы есть пооригинальнее, и появляются они чуть ли не каждый день. Но Зеленский не промолчал, и вот имеем очередной всплеск бурный эмоций в социальных сетях. Лидеры общественного мнения, которые зовутся нынче «блогерами», присоединились к дискуссии. Лидера «95-го квартала» быстро «вывели на чистую воду», указав на его прямой бизнес-интерес в этом деле. С ним и вправду все более-менее понятно, да и вообще личные интересы или даже личная оценка ситуации популярного шоумена нас интересует меньше всего.

Нас интересует: в чем суть спора вокруг «Сватов»? Очевидно, не из-за того, что украинского телезрителя отлучили от культурного шедевра. О художественных ценностях сериала никто и не вспоминает, потому что таких просто нет – здесь участники полемики единодушны. Оппоненты имеют различные политические позиции в отношении к войне с Россией, и «Сваты» - лишь повод их заявить.

Не будем брать во внимание позицию тех наших сограждан, которые никогда ни при каких условиях не будут считать Россию своим врагом из-за того, что ненавидят независимую Украину, или из-за того, что им все «по барабану». Тем более, что они очень редко участвуют в подобных дискуссиях, да и то просто выражая свое острое недовольство без каких-либо логических аргументов в его оправдание или объяснение.

А те, кто пытается руководствоваться логикой, разделились так.

Первая позиция: если Россия – враг, который захватил часть твоей земли, который стреляет и убивает твоих сограждан на войне, тогда под запрет попадает все, из чего этот враг может иметь хоть мизерную пользу. Достаточно даже того, что «Сваты» дают заработок нескольким актерам - гражданам России, и часть этого заработка в виде уплаченного налога попадает в государственный бюджет России, из которого идет финансирование на войну против Украины. Если кому-то такое логическое обоснование кажется надуманным, что называется – притянутым за уши, то заметим, что войны, а тем более – с сильным врагом, выигрываются только тогда, когда действовать согласно этой «надуманной» логике. Иначе победа невозможна в принципе.

Вторая позиция: если у тебя нет ощущения России как врага, если врагом ты согласен считать только лично Путина, его ближайшее окружение или другую конкретную группу россиян, а остальных, то есть – российский народ, врагом не считаешь, тогда, логично, «Сваты» пусть живут. Российские актеры из этого сериала решение захватить Крым не принимали, приказы российским военным не отдавали, за агрессию в Госдуме не голосовали и даже, скорее всего, крупного бизнеса в Крыму не имеют. За что же их наказывать? В конце концов, если один из них и сказал «Крымнаш», то не пускайте его в Украину, зачем же запрещать сериал, который смотрят миллионы украинских телезрителей и в котором ни слова о Крыме, «украинских фашистах», «хунте» и «бандеровцах».

Итак, имеем две позиции, два разных отношения к войне с Россией. Вопрос сейчас не в том, какое из них правильнее другого, а в том, что они несовместимы. Из этих двух позиций невозможно выработать какую-то третью совместную, то есть – компромиссную. Война тем и отличается от других сфер деятельности человека, что она жестко ставит вопрос ребром: или – или. Тот, кто понимает логику войны, понимает и абсурдность, нереальность «гражданского» подхода: мол, давайте обсудим, взаимно уступим, найдем «золотую середину». Победа в войне требует концентрации всех усилий на каком-то одном направлении, концентрация – это основа любой стратегии.

И все-таки не стоит делать трагедии из того, что в украинском обществе, даже среди искренних, не показных, патриотов существуют такие несовместимые отношения к войне с Россией. Общество – слишком многочисленное и разношерстное человеческое сообщество, чтобы ждать от него единодушия. Одно-единственное мнение оно никогда не будет иметь. Наконец, наше общество, хоть и медленно, но идет к тому, что позиция абсолютного большинства граждан будет адекватна ситуации. По крайней мере, надежда на это не умерла. Гораздо более опасным является то, что однозначного отношения к войне с Россией нет среди нашей власти и – шире – среди украинской элиты. Причем, сказать о власти, что она, как и все общество, медленно, но производит адекватную политику в отношении России, к сожалению, не приходится. Власть – не общество, там дискуссии и полемики, которые не заканчиваются нахождением истины и принятыми решениями, недопустимы. Власть должна быть последовательной в своих действиях, только тогда она может вести за собой общество с его различными, часто противоположными, позициями и мнениями. Тем временем последовательности в запрете «Сватов» и одновременном разрешении гастролей Константина Райкина невозможно разглядеть в принципе. Так же как в определении России как агрессора и оккупанта и росте объемов товарооборота с ней.

Возможно, именно потому, что общество наблюдает такую непоследовательность власти, и из-за этого нервничает, споры вокруг различных «Сватов», Райкиных, Ани Лорак, и т. п. и получаются такими эмоциональными и... бессмысленными. К сожалению, обществу самому, без участия власти, никогда не найти истину даже в самых ожесточенных спорах.