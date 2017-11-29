Государственное агентство Украины по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госкино Филипп Ильенко.
Напомним, Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда в страну сроком на три года гражданину РФ актеру Федору Добронравову, который является звездой украинского сериала «Сваты».
28 ноября Добронравов внесен Министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украины.
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