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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты участников антитеррористической операции, участников Революции Достоинства и членов семей погибших таких лиц, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы в рекордные сроки проработали его с Верховной Радой и Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно усиления социальной защиты участников АТО, участников Революции Достоинства и членов их семей сегодня в вашем присутствии я имею большую честь подписать», - отметил Порошенко во время встречи с участниками Революции Достоинства.

В 4-ю годовщину Революции Достоинства Президент поздравил ее участников с Днем Достоинства и Свободы. «Эта Революция Достоинства стала ярким свидетельством изначального стремления украинского народа отстаивать вечные ценности свободы и демократии, стремление нашего народа вернуться назад к европейской семье народов, требовать от власти подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, требовать реформирования страны», - отметил он.

«Я хочу поблагодарить каждого из вас в этой комнате, и в вашем лице всем, кто рискуя жизнью и здоровьем обеспечил победу идей, которые были подняты во время Революции Достоинства», - подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что наконец начался процесс создания Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства. Он отметил, что уже принято решение о выделении земельного участка для строительства Мемориала, и напомнил о выделении из своего благотворительного фонда 3 млн грн для начала конкурса на лучший архитектурный проект.

Как ранее сообщал ForUm, 14 ноября Верховная Рада приняла закон №5697 «О внесении изменений в Закон Украины« О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».
ForUm

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