Антимонопольный комитет признал незаконным решение Киевского городского совета об исключении продажи алкоголя из функционала временных сооружений торгового и культурно-бытового назначения (МАФ) в Киеве.

Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель Киевского территориального отделения комитета Алексей Хмельницкий, передают Українські Новини.

«Было принято решение о признании незаконным, нарушающим конкуренцию решение Киевсовета о запрете продажи алкогольных напитков в МАФах», - сказал он.

По его словам, местный совет не имеет полномочий запрещать продажу того или иного товара в МАФах.

Хмельницкий отметил, что вопрос о запрете на продажу алкоголя во временных сооружениях можно урегулировать на законодательном уровне, приняв единые для всех правила.

Также представитель АМКУ сообщил, что комитет выписал Киевсовету штраф в размере 5 100 гривен за нарушение конкурентного законодательства и предоставил месяц на устранение нарушений.

Напомним, 17 марта 2016 года депутаты Киевсовета запретили продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков в торговых точках, расположенных в малых архитектурных форма

8 апреля мэр Киева Виталий Кличко подписал данное решение.

20 ноября 2016 года предприниматели через суд отменили данный запрет.

14 сентября 2017 года Киевский городской совет принял еще одно решение, которым вводится запрет продажи алкоголя в МАФах.