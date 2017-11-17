Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсировал экстренное заседание двух профильных комитетов Рады для заслушивания отчетов правоохранительных и антикоррупционных ведомств. Об этом он заявил на брифинге.

«Мне кажется, что происходит дестабилизация слаженной работы всей правоохранительной структуры и поэтому сегодняшнее решение депутатов двух профильных силовых комитетов парламента о созыве экстренного закрытого заседания двух комитетов (антикоррупционного и правоохранительного) в ближайшее время - я поддерживаю. Считаю, что это правильная площадка для того, чтобы заслушать в закрытом режиме отчеты НАБУ, САП, ГПУ, СБУ, при необходимости МВД, хотя они сейчас не втянуты в этот конфликт, и прекратить персональную защиту мундира путем возбуждения уголовных дел в ответ. Это недопустимая практика», - заявил Луценко, сообщает 112 Украина.

Луценко сказал, что ни один руководителей правоохранительного ведомства «не должен реагировать на объективные вопросы контролирующих органов возбуждением против них уголовных дел».

В последнее время во взаимоотношениях между НАБУ и НАПК возникла напряженность.

Так, НАПК вызвало директора НАБУ Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

Спустя несколько дней НАБУ вызвало на допрос директора НАПК Наталью Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей. В мае журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке бизнес-класса новую машину Skoda Octavia A7, которую она якобы не указала в декларации.

10 ноября детективы НАБУ пришли к свекрови главы НАПК Корчак. Женщина пустила одного детектива, который хотел вызвать ее на допрос в качестве свидетеля. Однако, по данным НАБУ, допрос был проведен в квартире свекрови, учитывая ее возраст. Во время допроса она позвонила сыну, который запретил ей подписывать бумаги и сказал закрыть квартиру. В итоге детектив оказался запертым. Позже в квартиру приехали еще несколько детективов НАБУ и Корчак с мужем.

Глава НАПК заявил, что свекровь закрыла сотрудника НАБУ в квартире, приняв его за мошенника.

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища сотрудником НАБУ.

14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя и третьих лиц.