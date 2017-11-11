Полиция начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища сотрудником НАБУ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

В Святошинское управление полиции Киева обратилась с заявлением киевлянка и сообщила, что 10 ноября около 18:00 сотрудник НАБУ незаконно проник в ее квартиру.

По ее обращением следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и проводят проверку изложенных в заявлении фактов.

Напомним, в пятницу, 10 ноября, детективы НАБУ пришли к свекрови главы НАПК Корчак. Женщина пустила одного детектива, который хотел вызвать ее на допрос в качестве свидетеля. Однако, по данным НАБУ, допрос был проведен в квартире свекрови, учитывая ее возраст. Во время допроса она позвонила сыну, который запретил ей подписывать бумаги и сказал закрыть квартиру. В итоге детектив оказался запертым. Позже в квартиру приехали еще несколько детективов НАБУ и Корчак с мужем.

Глава НАПК заявил, что свекровь закрыла сотрудника НАБУ в квартире, приняв его за мошенника.