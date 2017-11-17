Столичные правоохранители завершили проверку 12 «заминированных» объектов, никаких опасных предметов и веществ не обнаружено, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до шести лет заключения.

Полиция разыскивает злоумышленников, совершивших правонарушения.

Напомним, аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центров, станции метро «Святошин», а также в отеле.

Также из-за анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро «Лыбедская». Однако взрывоопасных предметов на станции не обнаружили.