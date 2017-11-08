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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вызывает директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника. Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАПК.

По его словам, НАПК проверяет наличие конфликта интересов у Сытника.

В частности проверяется информация о том, что Сытник поручил руководителю юридического управления НАБУ Игорю Ярчаку представлять его интересы в суде.

Таким образом Сытник мог допустить реальный конфликт интересов и нарушить требования ст. 172-7 Кодекса об административных правонарушениях.

В связи с этим НАПК направило в НАБУ запрос с просьбой предоставить документы, необходимые для проверки возможного конфликта интересов Сытника.

Однако письмом, которое было подписано Сытником, агентству было отказано в предоставлении запрашиваемой информации с объяснением, что директор НАБУ не видит возможности возникновения конфликта интересов в служебной деятельности.

В связи с этим НАПК составило административный протокол по ст. 188-46 КУоАП (невыполнение законных требований НАПК).

Санкция данной статьи предусматривает штраф от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7-4,3 тыс. гривен).

Агентство вызывает Сытника на 13 ноября для дачи пояснений и ознакомления с протоколом.

 

 
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