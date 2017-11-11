также в разделеОбщество
Нардеп: На детективов, пришедших к свекрови Корчак, заведут дело 12
Ситуация в АТО обостряется: за сутки 33 обстрела, двое военных – ранены 6
10 ноября. Картина дня 61
На Закарпатье пассажиры толкали сломавшийся поезд 108
Саакашвили заявил о задержании его сына в «Борисполе», в ГПСУ опровергли 52
Дело Насирова направлено в суд 41
Минюст: Луганский аэропорт был уничтожен обстрелами с территории РФ 75
Пострадавшую в ДТП в Харькове беременную женщину вывели из комы 29
Связанную с Садовым радиостанцию оштрафовали за нехватку украинских песен 39
Прокуратура обжалует освобождение «пожизненника» 32
В РФ требуют от КБ «Южное» более миллиарда рублей 105
Вымогавшему взятку главе Хозсуда Сумщины назначили залог в 5 миллионов 21
В Украине выписали еще один штраф в 3 миллиона за авто на еврономерах 48
214 украинских моряков находятся в тюрьмах стран мира 21
Убийц 16-летнего патриота из Краматорска заочно приговорили к пожизненному 73
Минюст создаст открытый реестр неплательщиков алиментов 23
ГПУ вызвала на допрос соратника Саакашвили 39
Украинцам обещают теплые и дождливые выходные 37

В пятницу, 10 ноября, около 17:30, в рамках расследования производства по факту возможного внесения недостоверных данных в электронную декларацию председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак детектив НАБУ прибыл по месту жительства родственников Корчак с целью вручения повестки прибыть на допрос.

Как  сообщает пресс-служба НАБУ, последняя выразила желание быть опрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру. После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу главы НАПК), после чего отказалась подписывать протокол, заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

Пока он находился в квартире, на место прибыла Корчак вместе с мужем и сообщила сотрудникам НАБУ, которые находились снаружи, что будет вызывать на место происшествия СМИ. Работники Бюро вызвали 102 и ни к каким силовым действиям не прибегали.

Сейчас детектив покинул помещение свидетеля. Во избежание спекуляций НАБУ публикует видео с места происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги