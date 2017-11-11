В пятницу, 10 ноября, около 17:30, в рамках расследования производства по факту возможного внесения недостоверных данных в электронную декларацию председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальей Корчак детектив НАБУ прибыл по месту жительства родственников Корчак с целью вручения повестки прибыть на допрос.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, последняя выразила желание быть опрошенной на месте и пригласила детектива в квартиру. После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу главы НАПК), после чего отказалась подписывать протокол, заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ.

Пока он находился в квартире, на место прибыла Корчак вместе с мужем и сообщила сотрудникам НАБУ, которые находились снаружи, что будет вызывать на место происшествия СМИ. Работники Бюро вызвали 102 и ни к каким силовым действиям не прибегали.

Сейчас детектив покинул помещение свидетеля. Во избежание спекуляций НАБУ публикует видео с места происшествия.