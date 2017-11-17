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Взрывоопасных предметов на станции метро «Лыбедская» не обнаружили, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Станцию «Лыбедская» проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Работаем в обычном режиме», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее из-за анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро «Лыбедская».

Кроме того, аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центров, станции метро «Святошин», а также в отеле.
ForUm

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