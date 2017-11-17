Взрывоопасных предметов на станции метро «Лыбедская» не обнаружили, сообщает пресс-служба столичной подземки.
«Станцию «Лыбедская» проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Работаем в обычном режиме», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее из-за анонимного сообщения о минировании закрыли станцию метро «Лыбедская».
Кроме того, аноним сообщил о заложенной взрывчатке на центральном автовокзале, телеканале, автостанции «Дарница», 6-ти развлекательных центров, станции метро «Святошин», а также в отеле.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время