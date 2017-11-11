Свекровь председателя НАПК Натальи Корчак заявила в полицию о превышении служебных полномочий детективом НАБУ, который пришел к ней в пятницу вечером с повесткой. Об этом Корчак написала в Facebook.

«В результате ночных событий мать моего мужа, Надежда Ивановна Тимер-Булатова, обратилась в полицию с заявлением о превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа и незаконного проникновения в жилище физического лица», - заявила она.

Корчак заявила, что детектив нарушил порядок уведомления о следственном действии и вручения повестки (лицо должно получить повестку о вызове или быть уведомленным о ней другим путем не позднее чем за 3 (три) дня до дня, когда оно должна прибыть по вызову (ч.8 ст. 137 УПК).

«Зато детектив НАБУ сообщил лишь о том, что ему необходимо задать несколько вопросов. Никаких повесток Надежде Ивановне не вручалось. При выходе из квартиры он оставил какой-то документ на столе, уже потом показывая на камеру, что это была повестка», - сообщила глава НАПК.

Она подчеркнула, что подписи свекрови о получении такой повестки нет.

«Следователь не объяснил лицу, что ее намерены допросить и что она является свидетелем и должна прибыть на вызов по месту проведения предварительного расследования, а отметил, что хочет лишь «задать несколько вопросов». Свекрови не было сообщено, что ее намерены именно допросить, но не разъяснены ее права как свидетеля», - утверждает глава НАПК.

«Когда детектив заходил в квартиру, следователь быстро махнул документом, похожим на удостоверение, но она не успела разобрать, что там написано. Поскольку сначала он сказал, что задаст несколько вопросов, а сам начал заполнять заранее заготовленный протокол допроса, не давал ей его прочитать и требовал поставить подписи, свекровь подумала, что это мошенник, и позвонила сыну. Он вызвал полицию. До приезда полиции, чтобы мошенник никуда не убежал, закрыла замок», - пояснила Корчак.

Глава НАПК заявила, что из-за действий детектива НАБУ, ее свекровь госпитализирована.

Напомним, в пятницу, 10 ноября, детективы НАБУ пришли к свекрови главы НАПК Корчак. Женщина пустила одного детектива, который хотел вызвать ее на допрос в качестве свидетеля. Однако, по данным НАБУ, допрос был проведен в квартире свекрови, учитывая ее возраст. Во время допроса она позвонила сыну, который запретил ей подписывать бумаги и сказал закрыть квартиру. В итоге детектив оказался запертым. Позже в квартиру приехали еще несколько детективов НАБУ и Корчак с мужем.