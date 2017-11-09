Национальное антикоррупционное бюро опровергло инфомарцию Национального агентства по предотвращению коррупции о конфликте интересов у директора бюро Артема Сытника. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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«Рядом СМИ распространяется информация о якобы составлении административного протокола о нарушении закона директором НАБУ. В частности, речь идет об участии сотрудников Национального бюро по административному делу по иску ООО «Юридическая компания «Студия права» к ГФС Украины, в которой судом привлечен к участию в качестве третьего лица на стороне ответчика – директор Национального бюро», - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, 3 ноября в рамках определенного законом срока НАБУ предоставило ответ на запрос НАПК и направило копии всех запрашиваемых документов. Также НАБУ разъяснило отсутствие конфликта интересов в описанном случае.

В то же время, в рамках досудебного расследования детективами НАБУ уголовного производства от 5 октября 2017 года, главу НАПК Наталью Корчак, от имени которой Бюро и получало запросы на предоставление информации, 30 октября вызвали для допроса в качестве свидетеля по делу, на который она не появилась.

«При таких обстоятельствах председатель НАПК не вправе рассматривать какие-либо вопросы деятельности Национального бюро и его работников и обязана принять меры по урегулированию реального конфликта интересов (ст.28 Закона Украины «О предотвращении коррупции»). Поэтому направление требований к НАБУ, которое имело место, ставит под сомнение объективность выполнения должностных обязанностей председателя Нацагентства и может дискредитировать орган, основной задачей которого является обеспечение формирования и реализация государственной антикоррупционной политики», - подчеркнули в НАБУ.

«Призываем Корчак выполнять свои процессуальные обязанности, являться по вызову детективов Национального бюро для дачи показаний вместо использованпия занимаемой должности для избегания предоставления разъяснений. Также предостерегаем главу НАПК воздержаться от подобных дальнейших действий, как таковых, что могут свидетельствовать о наличии конфликта интересов», - резюмировали в Бюро.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) вызывает директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.