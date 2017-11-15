также в разделеПолитика
Геращенко о голосовании Беларуси в ООН по Крыму: Это второй нож в спину 33
В Раде нардепа заставили заговорить на украинском 24
Додону посоветовали активнее защищать Молдову, а не делать предложения Кремлю 33
Сербия и Беларусь проголосовали против резолюции ООН по Крыму 65
2018-й объявлен в Украине годом реализации проекта «Я имею право!» 40
Порошенко призвал Кабмин уже внедрять телемедицину в селе 44
КИУ: 43 депутата пропустили 90% голосований в Раде 27
Рада разрешила телемедицину в селах 95
Додон допускает вхождение Приднестровья в состав Украины 102
Гройсман: Походы с протянутой рукой должны закончиться 74
Польша запретила въезд только некоторым украинским чиновникам 69
В Госдепе прокомментировали итоги встречи Волкера с Сурковым 327
Гройсман: Следующий год должен стать для Украины годом успеха 55
РФ отклонила большинство предложений США по миротворцам на Донбассе 213
Арбузов будет судиться с НАБУ из-за приписываемых ему офшорных фирм 107
Парубий хочет, чтобы министры оставались депутатами 94
Дещица: Украина выступает за равноправный диалог с Польшей 43
Комитет президентов Украины и Польши соберется в Кракове 17 ноября 49

Президент Украины Петр Порошенко считает неприемлемой информационную войну, возникшую между Национальным антикоррупционным бюро Украины и Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент считает категорически неприемлемой информационную войну между НАБУ и НАПК, которая усилилась в последние дни и причиняет вред общественным интересам», - написал он в Twitter.

 


 

 

В последнее время во взаимоотношениях между НАБУ и НАПК возникла напряженность.

Так, НАПК вызвало директора НАБУ Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

Спустя несколько дней НАБУ вызвало на допрос директора НАПК Наталью Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей. В мае журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке бизнес-класса новую машину Skoda Octavia A7, которую она якобы не указала в декларации.

10 ноября детективы НАБУ пришли к свекрови главы НАПК Корчак. Женщина пустила одного детектива, который хотел вызвать ее на допрос в качестве свидетеля. Однако, по данным НАБУ, допрос был проведен в квартире свекрови, учитывая ее возраст. Во время допроса она позвонила сыну, который запретил ей подписывать бумаги и сказал закрыть квартиру. В итоге детектив оказался запертым. Позже в квартиру приехали еще несколько детективов НАБУ и Корчак с мужем. 

Глава НАПК заявил, что свекровь закрыла сотрудника НАБУ в квартире, приняв его за мошенника.

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища сотрудником НАБУ.

14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

103
Теги