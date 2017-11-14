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Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в метрополитене Харькова.

На сайте предприятия сообщается, что около 19:00 поступил анонимный звонок на социальный телефон о минировании четырех станций метрополитена: «Пушкинская», «Спортивная», «им. Архитектора Бекетова» и «Центральный рынок».

В настоящее время поезда проходят эти станции без остановки.

Напомним, сегодня в 18:10 неизвестный по телефону сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
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