Народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук убежден, что взрыв 25 октября был покушением именно на него и считает «чушью» все версии следствия касательно покушения на других лиц. Об этом 27 октября он заявил журналистам в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. Шалимова.

«Все версии о том, что это не с Мосийчуком связано, с кем-то другим – это полная чушь. Я дал показания СБУ, поэтому я не могу разглашать информацию. Единственное, что скажу, как и раньше, – это покушение на меня, на нашу партию, покушение на нашего лидера, на каждого украинца, чтобы запугать. Я уверен, что заказчики сидят в Москве, а исполнители где-то ходят среди нас. Вы же знаете меня, угрожали много в жизни. Я уверен, что следователи будут проверять все версии», – подчеркнул он, сообщает 112 Украина.

Нардеп рассчитывает на эффективность работы СБУ и на то, что заказчики и исполнители покушения будут найдены.

Также нардеп рассказал, почему взрыв, по его мнению, произошел именно возле телеканала.

«Потому что я размещал анонс, что буду на нем. Согласно камерам, мопед подтянули за 20 минут до нашего выхода, – это как раз и опровергает версию, что покушение было на второго милиционера, который проходил случайно. Мопед привезли за 20 минут до нашего выхода из телеканала», – заявляет он.

По словам Мосийчука, у него был только один охранник. «Только один, и то – он меньше месяца со мной был. Я не пользуюсь охраной, когда с меня сняли государственную охрану «Альфа». Но я чувствовал, что есть угроза, я написал заявление в МВД и мне выделили охрану», – сообщил он.

Он отметил, что с политологом Балой не общался.

«Первое, что я сделаю, когда выйду из больницы – это навещу пострадавших и могилы погибших, особенно Руслана. У меня теперь есть третий ребенок – дочь Руслана», – поделился планами Мосийчук.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо

У Мосийчука диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.

В то же время юрист-криминолог Анна Маляр считает, что взрыв, вероятно, был покушением на жизнь Мормиля.