Погибший при взрыве в Киеве Руслан Кушнир недавно начал работать с нардепом Игорем Мосийчуком.

Об этом сообщил в эфире Громадського нардеп Дмитрий Линько.

Кушнир был сотрудником Полка полиции особого назначения №1 Главного управления Нацполиции в Киеве, о чем свидетельствует его декларация.

«Я знаю, что он недавно начал работать с Игорем. Около месяца был рядом. Он был когда-то сотрудником «Беркута», насколько я знаю. Он был молодым и энергичным, занимался спортом. 30 лет», - рассказал Линько.

«Кушнир – это помощник, это человек, находившийся рядом, это охрана, и это человек, который помогал во многих вопросах. Руслан пожертвовал своей жизнью, чтобы спасти Игоря», - добавил он.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже в больнице скончался еще один пострадавший – случайный прохожий.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.

Взрыв квалифицирован как теракт, следствие передано СБУ. По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.