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Правительство временно возложило обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) на Александра Колотилина.

Соответствующее распоряжение №759 опубликовано на сайте Кабмина.

Колотилин занимает должность директора департамента контроля за использованием и охраной земель Госгеокадастра.

Напомним, 25 октября Кабинет Министров Украины уволил с должности исполняющего обязанности председателя Госгеокадастра Олега Цвяха.  
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