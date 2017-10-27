Правительство временно возложило обязанности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) на Александра Колотилина.
Соответствующее распоряжение №759 опубликовано на сайте Кабмина.
Колотилин занимает должность директора департамента контроля за использованием и охраной земель Госгеокадастра.
Напомним, 25 октября Кабинет Министров Украины уволил с должности исполняющего обязанности председателя Госгеокадастра Олега Цвяха.
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