Состояние нардепа Игоря Мосийчука после покушения и проведенной операции оценивается как тяжелое. Об этом заявил заведующий стационарным отделением клиники «Борис» Игорь Конивец, сообщает 112 Украина.

По его словам, в результате взрыва у Мосийчука сильно пострадали конечности, внутренние органы оказались менее повреждены. Некоторые осколки из тела врачи извлечь еще не успели. Мосийчук продолжает находиться в реанимации в тяжелом состоянии.

«Состояние тяжелое, характерное для первых суток послеоперационного периода. Сегодня ночью закончилось оперативное вмешательство, было где-то до трех часов, было очень много осколков, которые мы удалили. Сейчас пациент находится в палате интенсивной терапии. Состояние тяжелое, к среднему еще рано, но с ним можно общаться. Он нам помогает в проведении перевязок, мы только закончили перевязки. В основном внутренние органы остались более или менее, более всего пострадали конечности, верхняя, нижняя, мягкие ткани, верхние и нижние, открытый перелом кости справа, очень большая обширная рана правого бедра, очень много осколков в нижних конечностях как слева, так и справа. Есть осколки в затылочной области головного мозга мягких тканей и раны в нижней части туловища. Раны различного характера», - рассказал он.

Конивец заверил, что жизни Мосийчука ничего не угрожает, однако в больнице ему придется провести до трех недель. Нардепа ожидает еще одна операция.

«Первое, стабилизировали кость на правой верхней конечности стержнем, потому что сейчас оперировать и восстанавливать ее нельзя, пока есть бактериальная инфекция. Где-то через две недели будет еще одна операция по восстановлению этой кости, удаление инородных тел из раны», - заявил он.

К Мосийчуку пока не пускают посетителей, однако врачи не исключают, что его состояние может стабилизироваться.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, состояние пострадавшего политтехнолога Виталия Балы – очень тяжелое.

Взрыв квалифицирован как теракт, следствие передано СБУ. По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.