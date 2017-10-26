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Политтехнолог Виталий Бала, пострадавший в результате взрыва в Соломенском районе Киева, находится в очень тяжелом состоянии. Об этом в эфире 112 Украина заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. 

«Очень тяжелое состояние у Виталия Балы. Ему сейчас делают операцию в другой больнице. У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Очень тяжелое состояние», - сказал он. 

Слова Ляшко подтвердил и политтехнолог Алексей Голобуцкий, который находится в больнице, куда доставили Балу. 

«У него, по предварительным данным, проникающая травма через ребра в диафрагму, печень, серьезная», - сказал Голобуцкий. Более конкретно о состоянии здоровья политолога можно будет говорить после окончания операции. 

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже в больнице скончался еще один пострадавший, который проходил мимо места происшествия.

Взрыв квалифицирован как теракт, следствие передано СБУ. По предварительным данным, взорвался мотоцикл, припаркованный возле автомобиля.
ForUm

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